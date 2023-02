Suisse romande: des millions escroqués chaque année en ligne

Pour lutter contre le problème, les Polices cantonales valaisanne et fribourgeoise ont mis en place au cours des derniers mois des dispositifs spécialisés dans la cybercriminalité (photo d’illustration).

La cyber-escroquerie a la cote en Suisse romande. En 2020, les arnaques en ligne perpétrées dans le canton du Valais avaient rapporté près de 2,8 millions de francs. À Fribourg, ce montant a atteint 7 millions en 2021 et 5,5 millions l’année dernière. Si la valeur du préjudice a diminué entre 2021 et 2022, le nombre de cas, lui, est en constante expansion.

Pour Stève Léger, porte-parole de la Police cantonale, les arnaques en ligne remplacent peu à peu les vols par effraction, en baisse de 50% par rapport à il y a 5 ans. Un constat que partage Bernard Vonlanthen, son homologue fribourgeois: «La possibilité d’obtenir une somme d’argent importante en quelques clics est bien plus simple et lucrative que, par exemple, un vol par effraction. En bref, il est possible d’obtenir beaucoup de choses sur le Net avec peu d’efforts».