Birmanie : Plusieurs morts dans des affrontements avec l’armée

L’armée birmane affirme avoir répliqué aux tirs d’une milice citoyenne, faisant au moins 10 morts. Le pays est tenu par les militaires depuis le coup d’État du 1er février.

«Plus de dix personnes ont été tuées» d’après des médias locaux et le témoignage à l’AFP d’un villageois, qui a ajouté que la Tatmadaw (nom des forces armées birmanes) incendiait plusieurs maisons. Des habitants ont fui les combats, se réfugiant notamment dans un monastère, selon un autre témoin. L’armée birmane a renversé le 1er février le gouvernement civil d’Aung San Suu Kyi, mettant fin à une parenthèse démocratique de 10 ans. Depuis, les généraux mènent une répression sanglante, avec plus de 1000 civils tués et plus de 6000 en détention, des ONG rapportant des cas de tortures, de viols et d’exécutions extrajudiciaires.