Déraillement : Au moins 16 morts et 85 blessés après un accident de train en Grèce

Un train assurant la liaison entre Athènes et Thessalonique a déraillé mardi soir, faisant au moins 16 morts et des dizaines de blessés.

Une vaste opération de sauvetage a été mise en place et est toujours en cours. (Image d’illustration)

Une collision entre un train de marchandises et un train de passagers effectuant le trajet entre Athènes et Thessalonique, en Grèce, a fait mardi soir au moins 16 morts et 85 blessés, selon les pompiers.