Allemagne : Plusieurs morts et blessés lors d’une agression à Wurtzbourg

Selon les médias, une attaque au couteau est survenue dans la ville bavaroise vendredi. L’agresseur aurait été maîtrisé par un tir de la police.

Plusieurs personnes ont été tuées et d’autres blessées lors d’une agression à Wurtzbourg, dans le sud de l’Allemagne, a annoncé la police locale sur Twitter, des médias parlant d’une attaque au couteau.

Passants attaqués

Selon le quotidien Bild et le quotidien local Main Post, au moins trois personnes ont été tuées et six blessées lors d’une attaque au couteau par un homme qui s’en est pris à des passants dans cette ville de Bavière.