Les aînés et les malades d’abord

Le canton a décidé de commencé par vacciner les plus de 75 ans et les adultes particulièrement vulnérables (femmes enceintes, personnes souffrant d’hypertension artérielle, de maladies cardio-vasculaires, de diabète, de maladies chroniques des voies respiratoires, de cancer, de faiblesse immunitaire et d’obésité morbide) qui devront se procurer auprès de leur médecin traitant une attestation d’accès prioritaire. Lorsque ces catégories auront été vaccinées, les nouveaux publics prioritaires seront les plus de 65 ans, le personnel soignant et les personnes en contact étroit avec des individus vulnérables.