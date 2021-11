Glasgow : Plusieurs ONG dénoncent des restrictions d’accès à la COP26

En raison des restrictions sanitaires, des milliers d’experts civils sont empêchés d’assister aux négociations de la conférence sur le climat, ont dénoncé mercredi des ONG.

Or, selon Teresa Anderson, responsable de ActionAid International, seuls quatre représentants des milliers d’ONG accréditées pour la COP26 ont été autorisés à surveiller les négociations. «Empêcher la société civile de surveiller les gouvernements et de faire en sorte qu’ils rendent des comptes peut avoir de véritables conséquences sur les communautés en première ligne de la crise climatique, qui souffrent», a-t-elle déclaré.

Pas de moyens pour se payer une quarantaine à l’hôtel

Le président de la COP26 Alok Sharma a assuré à maintes reprises vouloir une conférence «la plus inclusive». Mais la réalité vécue par des milliers d’experts, dont certains ont fait le voyage seulement pour finir par regarder des réunions et des conférences de presse en ligne, est différente.

«C’est un désastre de voir la société civile ne pas pouvoir accéder à des réunions cruciales et beaucoup de ses représentants ne même pas pouvoir entrer sur le site de la COP», a déclaré Mohamed Adow, du think tank Power Shift Africa.

«On a dit aux membres de la société civile des pays les plus pauvres que cette COP serait inclusive alors ils ont fait le voyage pour faire entendre la voix de leurs communautés, et maintenant qu’ils sont là, on leur dit que le seul moyen d’assister aux sessions est via une plate-forme en ligne qui marche à peine», a-t-il dénoncé.