Haïti : Plusieurs pays ferment leurs ambassades à Port-au-Prince

De nombreuses routes sont bloquées, les transports publics arrêtés et de nombreux commerces et entreprises fermés par crainte de pillage.

«Jusqu’à nouvel ordre»

Les grandes villes d’Haïti sont paralysées par des manifestations en réaction à la levée des aides gouvernementales sur le carburant, dans un pays frappé par une extrême pauvreté. De nombreuses routes sont bloquées, les transports publics arrêtés et de nombreux commerces et entreprises fermés par crainte de pillage.

Dimanche, affirmant que l’État n’avait pas les fonds nécessaires pour continuer les subventions gouvernementales, le premier ministre Ariel Henry a annoncé que les prix de l’essence et autres carburants allaient fortement augmenter. Les prix du diesel et du kérosène vont presque doubler, passant d’environ 350 gourdes (2,8 francs) à près de 670 gourdes (5,3 francs).

Insécurité et pauvreté

L’ambassade dominicaine a conseillé à ses ressortissants en Haïti de «faire preuve de prudence, de limiter leurs déplacements et, dans la mesure du possible, d’emporter des produits de première nécessité» comme de la nourriture et des médicaments. Les relations sont tendues entre République dominicaine et Haïti, notamment en raison de la question migratoire.