Reprise de l’épidémie : Plusieurs pays referment les écoles, la Suisse se pose la question

Des responsables politiques envisagent à nouveau l’enseignement à distance en Suisse si la situation se dégrade trop. Une solution qui est jugée «de dernier recours».

C’est la rentrée dans plusieurs cantons, ce lundi matin. Comme en France, les élèves retrouvent les bancs de l’école alors que plusieurs pays européens ont décidé de repousser la rentrée scolaire, notamment l’Allemagne, l’Autriche, et une grande partie du Royaume-Uni. En cause: un nouveau rebond de l’épidémie, notamment en raison des nouvelles souches britanniques et sud-africaines, plus contagieuses et dont la transmission locale a déjà été établie, par exemple à Genève.