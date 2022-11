Nigeria : Plusieurs personnes meurent dans une attaque

Jeudi soir, des éleveurs ont pris d’assaut le village d’Ukohol, à huit kilomètres de la capitale de l’État, Makurdi, et abattu 18 personnes dans un marché, dont des femmes et des enfants, a affirmé Nathaniel Ikyur, porte-parole du gouverneur de l’État de Benue.

Tensions aggravées par les crises

Selon le porte-parole, les éleveurs ont intensifié ces derniers mois les attaques contre les communautés de Benue, favorisant l’exode des résidents vers des villes plus éloignées de la frontière, où de nombreux Nigérians fuient déjà les pires inondations de la décennie dans le pays le plus peuplé d’Afrique.

«Cela augmente la pression sur les camps de déplacés par les inondations et rend la réponse humanitaire du gouvernement plus difficile», a insisté M. Ikyur.

Les différends entre éleveurs de bétail et agriculteurs concernant les droits fonciers, de pâturage et d’eau sont courants dans les régions du centre et du nord-ouest du Nigeria. Les tensions, dont les racines remontent à plus d’un siècle, ont été provoquées par les sécheresses, la croissance démographique, l’expansion de l’agriculture sédentaire et la mauvaise gouvernance.