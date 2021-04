Etats-Unis : Plusieurs personnes touchées par balle dans un magasin au Texas

Alors que Joe Biden a présenté jeudi des mesures contre les armes à feu, une nouvelle fusillade a fait plusieurs victimes au Texas. Le tireur est recherché.

«A environ 14h30 nous avons été informés d’une fusillade, (...) les agents sont intervenus et ont trouvé plusieurs victimes sur place», a relaté Jason James, porte-parole de la police de Bryan, une ville située entre Houston et Dallas. Le tireur a réussi à prendre le large et était activement recherché, a-t-il poursuivi, sans fournir de détails sur le suspect.