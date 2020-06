Déconfinement

Plusieurs piscines vaudoises annoncent leur ouverture dès samedi

Les établissements de Nyon, Yverdon-les-Bains et Vevey-Corseaux ouvriront leurs portes aux nageurs ce week-end. Des plans de protection seront appliqués afin de respecter les mesures de distanciation sociale.

Après l’annonce des ouvertures des piscines de Bellerive (13 juin) et Montchoisi (24 juin) à Lausanne ainsi qu’à Prilly (20 juin), d’autres piscines vaudoises annoncent leur ouverture courant juin. C’est le cas notamment de celles de Nyon, Yverdon-les-Bains et Vevey-Corseaux qui ouvrent dès samedi. La piscine de Renens ouvrira lundi et celle de La Sarraz le 13 juin.