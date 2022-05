Plusieurs policiers armés investissent la rue de Carouge, à Genève

Genève : Plusieurs policiers armés investissent la rue de Carouge

Une opération des forces de l’ordre impliquant plusieurs agents en armes s’est déroulée peu avant midi, à l’arrêt de tram «Blanche». Les policiers ont notamment fouillé un tram.

Certains policiers, lourdement armés et équipés de gilets pare-balles, ont pris position dans la rue alors que d’autres sont montés par binômes dans le tram puis en sont rapidement ressortis. «Ils disaient: c’est le prochain. Ils semblaient stressés et nous ont demandé de circuler. Ils sont ensuite allés dans un autre tram plus loin, après le pont.» Une partie des passagers est descendue du tram, alors que d’autres sont restés à l’intérieur, selon plusieurs témoins. Un autre lecteur indique que «dix à quinze véhicules sont repartis à fond de train en direction de Carouge». «C’était impressionnant», relate un commerçant.