Éruption aux Canaries : Plusieurs quartiers confinés par crainte des gaz toxiques

Huit jours après l’éruption du volcan Cumbre Vieja, la lave n’a pas encore atteint la mer. La rencontre des deux éléments pourrait faire émaner des gaz toxiques.

Les autorités ont «ordonné le confinement (des quartiers) de San Borondon, Marina Alta, Marina Baja et La Condesa» à Tazacorte, «la lave étant susceptible d’atteindre la mer dans les prochaines heures» au niveau de cette commune et d’entraîner l’émanation de «gaz nocifs pour la santé», ont indiqué sur Twitter les services d’urgence des Canaries, l’archipel dont fait partie La Palma.

«La population devra suivre les instructions des autorités et rester chez elle, portes et fenêtres fermées, jusqu’à ce que la situation soit évaluée», ont-ils poursuivi.

Rencontre entre la lave et la mer

La rencontre entre la lave et la mer, prévue initialement en début de semaine dernière et retardée en raison du ralentissement des coulées, est redoutée en raison de l’émission de gaz toxiques qu’elle pourrait provoquer sur cette île de 85’000 habitants. Dimanche soir, la lave se situait à 1,6 km de la côte et avançait à une vitesse d’environ 100 m/heure, selon les autorités. L’activité du volcan a gagné en intensité ces derniers jours et provoqué l’ouverture de nouvelles bouches éruptives et l’effritement d’une partie du cône.