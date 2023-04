France: Plusieurs rassemblements contre l’euthanasie et le suicide assisté

À Paris, environ 200 personnes habillées de chasubles blanc et bleu ont formé une chaîne humaine en cercle place du Trocadéro, a constaté l’AFP. «Nous nous mobilisons pour défendre une société qui protège les plus vulnérables contre la menace de l’aide active à mourir», a déclaré Alix Durroux, porte-parole du collectif et gériatre. «Personne n’est indigne de vivre, personne n’est jamais de trop.»