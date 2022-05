Météo : Plusieurs records de chaleur battus ou égalés en France

Le mercure a frôlé les 34° mercredi à Albi, Toulouse et Montélimar. Selon les experts, il est «maintenant fort probable» que mai 2022 devienne le mois de mai le plus chaud jamais enregistré dans le pays.

«Calfeutrés chez eux ou à la plage»

La France traverse sa plus longue période de printemps la plus chaude, avec au moins 37 jours consécutifs au-dessus de la normale, une période de forte chaleur rendue plus probable par le réchauffement climatique. Il a fait cette semaine entre 28 et 34°C dans la plupart des régions, une température inhabituelle pour la saison. Même en Bretagne, l’île de Bréhat a égalé son record datant du 31 mai 1992, avec 27,8°C.