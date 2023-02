Vaud: Plusieurs routes encore fermées à cause des intempéries

Vaud : Plusieurs routes encore bloquées à cause des intempéries

Des rafales d’une force rare pour la région ont soufflé sur la Suisse romande ce week-end. La Police cantonale vaudoise dénombre plusieurs dizaines d’incidents liés aux intempéries. L’ouest du bassin lémanique, le nord du canton et le Jura vaudois, où des rafales de bise à plus de 120 km/h ont été enregistrées, ont particulièrement été touchés. Les dommages sont toutefois uniquement matériels et aucun blessé n’est à déplorer.



Plusieurs incidents doivent encore être traités dans le canton de Vaud, notamment à Lutry, Froideville, Oppens et Moiry, où des arbres obstruent des routes. À Lausanne également, plusieurs rues sont actuellement fermées à la circulation. Si le vent s’est calmé lundi, il faut cependant encore s’attendre à des pointes entre 50 et 70 km/h durant la journée. En raison des risques de chutes d’arbres et de branchages, la Police cantonale vaudoise recommande à la population d’éviter de se promener en forêt durant les deux prochains jours.