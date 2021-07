Pensionnats autochtones : Plusieurs statues renversées et des églises vandalisées au Canada

Les dégradations ont été commises lors de la fête nationale du Canada, après la découverte de tombes anonymes près d’anciens pensionnats pour autochtones.

Le Premier ministre du Canada Justin Trudeau a dénoncé vendredi les «actes de vandalisme» qui ont eu lieu jeudi, condamnant le renversement de deux statues de la monarchie et les dégradations d’au moins dix églises en marge de manifestations en hommage aux enfants disparus dans les pensionnats autochtones.

Les dégradations ont été commises lors de la fête nationale du Canada, après la découverte de plus d’un millier de tombes anonymes près d’anciens pensionnats pour autochtones. «C’est inacceptable et injuste que des actes de vandalisme et incendies criminels aient lieu à travers le pays, y compris contre des églises catholiques», a fustigé le Premier ministre canadien, lors d’un point presse. «Ce n’est pas ça la solution», a-t-il insisté. Justin Trudeau a par ailleurs dit comprendre «qu’il y ait de la colère, contre le gouvernement fédéral, contre des institutions comme l’Église catholique».