Vaud: Plusieurs suspects interpelés après une grosse intervention policière 

Branle-bas de combat, ce lundi matin dans le Nord-vaudois et sur la Béroche neuchâteloise, de nombreux barrages de police filtrants ont été mis en place et un hélicoptère a survolé la région à basse altitude, de quoi éveiller les craintes de la population qui n’avait plus assisté à la mise en place d’un tel dispositif depuis la cavale d’un prisonnier de la prison de Gorgier, en 2011.