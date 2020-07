Football

Plusieurs tests positifs au FC Zurich

Le club zurichois annonce samedi de nouveaux cas de Covid-19 dans l'environnement de l'équipe première.

Mirlind Kryeziu n’est pas le seul membre du FC Zurich à avoir contracté le coronavirus. Selon un communiqué diffusé par le club samedi matin, d’autres tests se sont révélés positifs. Tous les joueurs, le staff et des employés du FCZ ont été testés vendredi et sont en quarantaine jusqu’au 17 juillet.

En course pour une place européenne, la formation dirigée par l’entraîneur vaudois Ludovic Magnin a révélé vendredi en début d’après-midi que son défenseur Mirlind Kryeziu était touché par le Covid-19, avec de légers symptômes. Quelques heures plus tard, le club annonçait que les rencontres face au FC Sion, samedi, et contre le FC Bâle le 14 juillet, n’auraient pas lieu comme prévu.