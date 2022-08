Somalie : Plusieurs victimes après une attaque de shebab à Mogadiscio

Des islamistes radicaux shebab sont retranchés à l’intérieur d’un hôtel de Mogadiscio, où des coups de feu et des explosions ont été entendus vendredi.

On ignorait vendredi soir si les forces de l’ordre avaient ou non repris le contrôle de l’hôtel. (Image d’illustration)

Une attaque d’islamistes radicaux shebab dans un hôtel de Mogadiscio, où des coups de feu et des explosions ont été entendus, a fait des victimes vendredi, selon des sources sécuritaires et des témoins.

Des échanges de coup de feu nourris ont eu lieu à l’hôtel Hayat dans la capitale somalienne entre les forces de sécurité et les djihadistes, qui sont toujours retranchés à l’intérieur de l’établissement, a dit à l’AFP le responsable sécuritaire Abdukadir Hassan.

«Une énorme explosion a retenti quelques minutes avant que les assaillants ne pénètrent de force dans l’hôtel», a dit Abdukadir Hassan. «Nous n’avons pas les détails jusqu’à présent, mais il y a des victimes, et les forces de sécurité sont maintenant aux prises avec l’ennemi qui est retranché à l’intérieur du bâtiment», a-t-il ajouté.

Kamikaze

Des responsables des services de secours ont affirmé qu’au moins trois personnes avaient été blessées, et des témoins ont eux évoqué deux blessés supplémentaires. Le porte-parole de la police somalienne Abdifatah Adan Hassan a dit un peu plus tard à la presse que la première explosion a été causée par un kamikaze.

Les assaillants «sont maintenant aux prises avec la police, ils seront neutralisés très vite», a-t-il ajouté. On ignorait vendredi soir si les forces de l’ordre avaient ou non repris le contrôle de l’hôtel. Des témoins ont précisé qu’une seconde explosion a eu lieu quelques minutes après la première, faisant des victimes parmi les sauveteurs, les membres des forces de sécurité et les civils qui se sont précipités vers l’hôtel après la première explosion.