République démocratique du Congo : Plusieurs villages passés sous contrôle du M23

Certaines localités de l’est de la République démocratique du Congo sont passées sous contrôle des rebelles du Mouvement du 23 mars (M23).

«Il y avait des affrontements assez violents autour de la centrale ce matin», dans la zone du parc des Virunga, «la ligne de front est à Matebe», dans le territoire de Rutshuru, province du Nord-Kivu, a déclaré à l’AFP une source au sein de cette réserve. «Les rebelles du M23 occupent Gisiza, Gasiza, Bugusa, Bikende-Bugusa, Kinyamahura, Rwambeho, Tshengerero, Rubavu et Basare», ils tiennent toujours «Runyoni et Tchanzu», a détaillé pour l’AFP Nestor Bazirake, rapporteur des organisations de la société civile du groupement (un groupe de villages) de Jomba.

L’armée contrôle la cité de Bunagana et le pont Rwanguba, a-t-il indiqué, ajoutant que par «peur» de nouvelles attaques rebelles, «les habitants ont fui vers l’Ouganda, Kiwanja et Rutshuru centre», deux localités congolaises. La situation était plutôt «calme» dans la localité voisine de Kabindi, mais «les habitants ont peur, certains passent la nuit dans des écoles et d’autres dans la forêt», a témoigné auprès de l’AFP un habitant, Jean de Dieu Uwimana,joint au téléphone depuis Goma, capitale provinciale.