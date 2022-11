Plusieurs villes d'Ukraine sans eau ni électricité après des frappes

Guerre en Ukraine : Plusieurs villes sans eau ni électricité après des frappes russes

L’armée russe a bombardé, mercredi, des installations énergétiques à Kiev et Lviv, ce qui a provoqué de nombreuses coupures de courant. Même la Moldavie se retrouve dans le noir.

La capitale ukrainienne, Kiev, se trouvait, mercredi après-midi, sans eau ni électricité après de nouvelles frappes russes, qui ont aussi touché d’autres villes du pays et provoqué des coupures de courant jusqu’en Moldavie voisine. «Les terroristes russes tentent de détruire les installations d’approvisionnement énergétique de l’Ukraine. Aujourd’hui, des explosions ont été enregistrées dans diverses régions du pays», a déploré, sur Telegram, le chef adjoint de la présidence ukrainienne, Kyrylo Tymochenko.

«Un bâtiment de deux étages a été endommagé. Trois personnes sont mortes et six sont blessées», a déclaré l’administration régionale de Kiev, sans donner davantage de détails. Le maire de Kiev, Vitaly Klitschko, a indiqué qu’un «site d’infrastructure» a été touché, annonçant que l’approvisionnement en eau avait été «suspendu dans tout Kiev» à cause des frappes.