Tessin : Plusieurs voix s’élèvent pour rebâtir une Ukraine plus verte

La conférence de Lugano commence ce lundi. Certains acteurs insistent sur un volet écologique de la reconstruction.

La conférence sur l’Ukraine sera ouverte cet après-midi par Ignazio Cassis. Le président de la Confédération sera en compagnie du Premier ministre ukrainien, Denys Shmyhal. Les grandes lignes de ce rassemblement se focaliseront sur le plan de reconstruction du pays, mais plusieurs acteurs soulignent aussi l’importance d’y inclure un volet environnemental en vue du rétablissement des écosystèmes ravagés par la guerre. C’est notamment le cas du commissaire européen lituanien Virginijus Sinkevicius. «Il faut voir l’ampleur du désastre engendré par la stratégie russe: il y a les vies et les destins humains brisés, les familles séparées et, aussi, les dégâts environnementaux. Quand vous arrivez en forêt et que vous voyez 700 hectares détruits, soufflés et réduits à des tranchées, c’est bouleversant, c’est un crime de grande envergure», estime-t-il.