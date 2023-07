Grève en Italie: plusieurs vols annulés en Suisse

Le personnel au sol de plusieurs aéroports en Italie sera en grève samedi. Il y aura un impact certain sur les vols depuis et en direction de la Suisse. Côté romand, de nombreux vols entre Genève et l’Italie seront touchés. Du côté de la compagnie Swiss, la liaison Genève – Catane ne sera pas desservie, comme l’indique un porte-parole à «Blick».