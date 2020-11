Scrutin du 29 novembre : Plusieurs votations importantes en Suisse alémanique

Bassin portuaire à Bâle, Energie à Schwyz, loi sur la police à Soleure et protection des sols à Lucerne: le menu des votations cantonales sera copieux fin novembre outre-Sarine.

Outre Bâle-Campagne, Uri et St-Gall qui se prononcent sur des sujets en lien avec le Covid, quatre autres cantons alémaniques organisent des votations sur des sujets notables le 29 novembre. Bâle-Ville, Schwyz, Soleure et Lucerne doivent se prononcer sur des sujets importants. Tour d’horizon.

Bâle-Ville: crédit pour un nouveau bassin portuaire à Bâle?

Schwyz: énergies renouvelables au menu

Soleure: loi sur la police contestée

La loi donne à la police davantage de possibilités de prévenir les crimes graves en autorisant des enquêtes préliminaires et sous couverture, y compris sur Internet. Elle permet notamment l’utilisation de drones et une recherche automatisée des véhicules.

Lucerne: étalement urbain en jeu

Les Lucernois se prononcent sur deux initiatives constitutionnelle et législative lancées par des organisations de protection de la nature et du paysage. Elles visent à limiter l’étalement urbain en protégeant les sols. Le gouvernement et le parlement recommandent le rejet des deux textes et y opposent un contre-projet moins contraignant.