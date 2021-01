«Je ne savais pas que les cellules étaient aussi sales. Le matelas était posé contre le mur, il y avait de la saleté partout et les toilettes étaient pleines de calcaire», se plaint Giuseppe Grasso dans les colonnes du «Blick». Le quinquagénaire, habitant Weinfelden (TG), refusait de s’acquitter de l’amende qui lui avait été infligée. Il avait décidé, à la place, de purger 12 jours à la prison cantonale de Frauenfeld.

Lundi, il s’est donc rendu au volant de sa Maserati à l’établissement pénitentiaire. Il avait pris soin d’apporter son laptop et son smartphone. Mais, au bout de trois heures, il a craqué. En plus de la saleté, cet homme, qui est non fumeur, a été incommodé par des relents âcres de tabac.