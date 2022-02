Décision du Conseil fédéral – Plutôt qu’avec l’UE, la Suisse veut négocier avec elle-même

Soigner ses relations avec ses voisins mais sans tout de suite parler avec ses voisins: c’est la voie choisie par le Conseil fédéral dans l’épineux dossier des relations entre la Suisse et l’Union européenne. L’accord-cadre est bel et bien enterré et un nouvel accord global est hors de question, il faudra désormais y aller point par point, selon le gouvernement. La Suisse veut analyser, discuter, consulter et «clarifier les points en suspens dans le contexte général en adoptant une approche en paquet.»

Une danse en solo

Le Conseil fédéral veut analyser les différences de réglementation existantes entre la Suisse et l’UE, secteur après secteur, et les résultats obtenus «devraient donner au Conseil fédéral des arguments de poids lors des prochaines négociations». Aucun calendrier n’a été fixé.

«Prémices»

Le langage utilisé par le Parti socialiste dans son communiqué montre aussi qu’on n’en est pas bien loin dans ce «nouveau départ» dont a parlé Ignazio Cassis lors de la conférence. Le PS salue «les prémices d’un plan visant à débloquer les relations entre la Suisse et l’UE», mais juge aussi le rythme lent et la dimension «unilatérale» du projet. Pour les Vert-e-s, la situaiton «exige davantage que de vagues déclarations» et parle d’une stratégie vouée à l’échec. À l’UDC, on trouve que «la voie que veut prendre le Conseil fédéral ressemble à du bricolage, on fait du neuf avec du vieux».