«Entreprises responsables» : PME et grandes entreprises s’allient contre l’initiative

Les opposants à l’initiative populaire sur les entreprises responsables estiment que cette dernière risque de créer une insécurité juridique et une inégalité de traitement par rapport aux entreprises étrangères.

Des représentants de PME et de multinationales se sont alliés pour prôner le non à l'initiative sur les entreprises responsables sur laquelle le peuple est appelé à se prononcer le 29 novembre (archives).

Les entreprises suisses doivent s’engager pour le respect des droits humains et de l’environnement, mais pas selon la voie prônée par l’initiative en votation le 29 novembre. Plus de 300 représentants de PME et de grandes entreprises font front commun contre le texte.

Filiales concernées

Déposée par 130 organisations non gouvernementales, d’aide au développement, de défense des droits de l’homme et de l’environnement, l’initiative populaire «Entreprises responsables – pour protéger l’être humain et l’environnement» veut obliger les sociétés qui ont leur siège en Suisse à examiner régulièrement les conséquences de leurs activités sur les droits humains et sur l’environnement. Et ce que leurs activités se déroulent sur sol helvétique ou à l’étranger.