économie - PME: «Nous devrons tous augmenter les prix»

«Et puis un soir, les comptes n’étaient plus bons», a raconté Claudio Rütimann, patron d’une droguerie à Hausen am Albis (ZU), à «Blick», dans un article paru ce vendredi. Depuis le début de l’année, les frais encourus pour les paiements effectués par carte de débit sont jusqu’à cinq fois plus élevés qu’auparavant pour le droguiste. «Personne ne nous a informés de manière transparente de cette augmentation» a-t-il continué.