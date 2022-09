Carnet noir : PnB Rock abattu dans un restaurant

Père de deux filles, âgées de 9 et 2 ans, Rakim Hasheem Allen, de son vrai nom, s’était fait une place dans l’univers du hip-hop en 2014 avec la sortie de sa mixtape «RnB». Son single «Jealous» avec le rappeur Fetty Wap a été son plus grand tube. En plus d’avoir sorti deux albums, «Catch These Vibes» en 2017 et «GTTM: Goin Thru the Motions» en 2019, PnB Rock avait collaboré avec des stars telles qu’Ed Sheeran, Chance The Rapper, Young Thug et Wiz Khalifa.