Circulation routière – Pneus neige ou chaînes obligatoires en France voisine pendant cinq mois

L’introduction d’une nouvelle loi en France, ce 1er novembre, impacte les Suisses désireux de se rendre dans l’Hexagone. Il est désormais interdit de franchir la frontière jusqu’au 31 mars prochain sans un équipement hivernal adéquat. Trois possibilités s’offrent aux automobilistes pour répondre aux nouveaux critères édictés: chausser des pneus neige ou conserver des chaînes ou des chaussettes à neige dans son coffre. Votée en décembre 2016, l a Loi Montagne II concerne 4400 communes réparties dans 48 départements, dont le Doubs, le Jura, la Haute-Savoie et la Savoie, soit les régions limitrophes de la Suisse.

L’objectif de cette modification législative est « de continuer à améliorer la sécurité des usagers de la route pour la période hivernale et de limiter les accidents et les embouteillages dans les régions montagneuses (ndlr: y compris sur les autoroutes)». Afin de p ermettre aux usagers concernés de p rogressivement modifi er le ur s habitu d es, le Gouvernement français a choisi d’appliquer une période de tolérance d’un an. Par contre, toute i nfraction sera sanctionnée d’une amende de 135 euros (environ 143 francs) dès le 1er novembre 2022 , selon le Ministère de l’intérieur.