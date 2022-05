Premier show de la tournée : PNL éblouit avec ses décors

Le duo français a donné la première date de sa tournée mercredi 4 mai 2022 à Lille (F). Les images sont impressionnantes.

«Enfin!», serait-on tenté d’écrire. Après trois reports dus à la pandémie, la tournée de PNL, qu’on verra au Paléo en juillet 2022, a enfin pu commencer. La première date a eu lieu mercredi 4 mai 2022 au Zénith de Lille (F). Le moins que l’on puisse dire, c’est que la scénographie des deux rappeurs, toujours aussi mystérieux et énigmatiques dans leur communication, en a mis plein les yeux. Petit florilège glané sur Twitter. À noter que cette tournée des salles d’Ademo, qui avait été interpellé en 2021, et N.O.S. se poursuivra à Nantes, Dijon, Strasbourg, Toulouse, Lyon, Nice, Nîmes et conclura avec quatre dates à l’Accor Hôtel Arena de Paris les 23, 24, 26 et 27 mai 2022.