Belgique : PNL hué après son retard dans un festival

Le duo de rappeurs est arrivé sur la scène des Ardentes, en Belgique, avec près d’une heure de retard et n’a ensuite joué que 35 minutes. Tollé.

«Vraiment abusé, aucun respect pour le public, aucune excuse pour le retard et ils partent comme des voleurs après six chansons. Ce duo n’a aucune valeur», «Le public qui hue PNL et qui quitte le terrain. Totalement mérité», «Humainement, ils sont détestables au plus haut point. Respectez le public qui a payé et qui s’est déplacé», «Vous avez chié dans la colle!», «J’ai vu des filles pleurer de déception. J’ai jamais vu un groupe qui respecte aussi peu ses fans», peut-on lire sur le réseau social. La veille du show en Belgique, PNL était aussi arrivé en retard dans un autre festival, le Terres du Son, près de Tours (F). «Le retard de PNL (ndlr: une heure trente) a gâché la soirée de vendredi», a écrit «La Nouvelle République» précisant que le groupe était arrivé en retard au festival et que des pépins techniques avaient aussi décalé le début du concert. Espérons qu’il n’en sera pas de même au Paléo à Nyon (VD) vendredi 22 juillet 2022. Le concert doit commencer à 21h15 pour se terminer à 22h30.