Cyclisme : Pogacar: «Beaucoup de personnes en Slovénie n’étaient pas contentes»

Le prodige de 21 ans a raconté dans L’Équipe comment il a vécu le fait de battre son compatriote, son idole, le favori du public slovène Primoz Roglic, lors du dernier Tour de France.

Tadej Pogacar, vainqueur du Tour de France 2020. AFP

Tadej Pogacar e st revenu dans les colonnes de L’Équipe sur sa victoire lors du dernier Tour de France. Et notamment sur le sentiment qu’il a éprouvé lorsqu’il a compris qu’il avait battu son compatriote, son idole, le favori du public slovène Primoz Roglic, au bout du contre-la-montre de la Planche des Belles Filles, avant-dernière étape de la Grande Boucle 2020.

«Sur le moment, je ne savais pas trop quoi ressentir. Tout s’emmêlait dans ma poitrine, j’avais des émotions contradictoires, explique le prodige de 21 ans. Vous savez, avant je voulais que Roglic gagne le Tour. Quand on encourage quelqu ’ un depuis des années, qu ’ on le regarde sur le Giro, sur le Tour, on veut forcément que ça se passe bien pour lui. J ’ étais fan de Roglic depuis ses premiers résultats. Entre 15 et 20 ans, je criais devant ma télé pour qu ’ il gagne et là, c ’ est moi qui l ’ ai battu, qui l ’ ai empêché de réaliser ce dont il rêve depuis des années … C’était vraiment particulier. »

Le scénario de la majeure partie du Tour, lui 1er et moi 2e, leur allait très bien Tadej Pogacar

Roglic ne lui en a apparemment pas tenu rigueur. « En fait, c ’ est Primoz qui a réussi à m ’ apaiser, poursuit Pogacar. Quelques minutes après son arrivée (ndlr: à la Planche des Belles Filles), j ’ étais déjà dans l ’ espace des interviews pour la télé, il est venu me trouver pour me prendre dans ses bras. Ce moment, je ne l ’ oublierai jamais … C ’ est comme s ’ il m’autorisait à savourer, qu’il me disait que ce n ’ était pas de ma faute. »

La pilule semble en revanche avoir été plus difficile à avaler p our certains fans slovènes. « Ils étaient un peu comme moi, ils voulaient aussi que Primoz gagne, décrit Pogacar. Le scénario de la majeure partie du Tour, lui 1er et moi 2e , leur allait très bien. Tout le monde se préparait à fêter ce résultat. Après la Planche, beaucoup de personnes en Slovénie n’étaient pas contentes. Je m’en suis aperçu, je l’ai vu sur les réseaux sociaux, on me l’a dit. Mais qu’est-ce que je peux y faire? Rien. »