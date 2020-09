Tadej Pogacar (à g.) et Sam Bennett se sont félicités avant la dernière étape du Tour de France 2020.

C’est officiel, Tadej Pogacar est devenu dimanche le plus jeune vainqueur de la Grande Boucle depuis 1904. Celui qui fêtera ses 22 ans lundi a pu monter sur la première marche du podium et enfin, sans doute, réaliser un peu la portée de l’exploit qu’il avait réussi la veille lors du contre-la-montre de folie sur la Planches-des-Belles-Filles.

Pogacar n’a pas connu de souci lors d’un dernier tracé en direction de la capitale et sur les Champs-Elysées qui, c’est l’usage, ne permet pas aux coureurs du classement général de s’attaquer entre eux. Le Slovène a même eu l’avant du peloton longtemps juste pour lui, histoire de sourire aux photographes, afin d’immortaliser ce moment d’Histoire du vélo.

Trois maillots distinctifs

Habituellement, les quatre maillots distinctifs sont en première ligne de la meute après le départ, mais comme le coureur de l’UAE Team Emirates a raflé le maillot jaune, le maillot à pois et le maillot blanc… Et dire que si la manière de compter les points pour le maillot vert était similaire que sur les autres Grands Tours, il aurait certainement remporté aussi le maillot vert de meilleur “sprinter”!

Après les photos et le verre de champagne d’usage bien mérités, Les meilleurs sprinters du monde ont pu s’expliquer sur l’auto-proclamée plus belle avenue du monde. Ils ont douté un instant pouvoir le faire, quand une échappée de quatre hommes a longtemps tenu tête à leurs équipiers. Finalement les choses sont rentrées “dans l’ordre” à quatre kilomètres de l’arrivée et le dernier vainqueur en solitaire reste Alexandre Vinoukourov, en 2005.