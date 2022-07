Cyclisme : Pogacar gagne l’étape et prend le maillot jaune

Le Slovène a remporté avec la manière la 6e étape. Animateur de la journée, Wout van Aert a dû céder son maillot jaune au double vainqueur de la Grande Boucle.

Tadej Pogacar a frappé un grand coup à Longwy. Le Slovène, après avoir impressionné par sa sérénité sur les pavés la veille, a remporté la 6e étape du Tour de France et prouvé qu’il est bien le roi de la polyvalence.

Au général, «Pogi» compte 4 secondes d’avance sur l’Américain Nelson Powless et 31 sur le Danois Jonas Vingegaard.

Wout van Aert attaque et décroche

Wout van Aert, l’autre homme en vue de cette édition 2022 du Tour de France, a pris la fuite avec l’Américain Quinn Simmons (Trek-Segafredo) et le Danois Jakob Fuglsang (Israel-Premier Tech) lors cette étape partie de Binche (Belgique). Ses deux compagnons d’échappée ont dû se relever en cours d’étape et «WVA», qui a poursuivi son effort en solitaire, a été avalé par le peloton à 12 kilomètres de l’arrivée.

Le vainqueur d’étape à Calais a ensuite logiquement été décroché et a abandonné son maillot jaune, lui qui a comme principal objectif de terminer en vert à Paris.

La plus longue étape de cette Grande Boucle (219.9 km) s’est disputée avec une moyenne de 49,376 km/h, soit la troisième plus rapide de l’histoire de la course.