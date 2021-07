Cyclisme : Pogacar prolonge avec l’équipe UAE jusqu’en 2027

Le Slovène, double vainqueur du Tour de France, a prolongé le contrat qui le lie à l’équipe UAE, a annoncé cette dernière. Il s’agit sans doute de l’entente la plus longue et rémunératrice de l’histoire de la discipline.

Le Slovène de 22 ans, tout juste médaillé de bronze de la course en ligne aux JO de Tokyo, signe «un des contrats les plus longs de l’histoire du cyclisme professionnel», se félicite l’équipe émiratie, dans un communiqué. Arrivé en 2019 dans l’équipe, Pogacar y a régulièrement rallongé son contrat: jusqu’en 2024 en 2020, puis deux ans de plus début 2021 et désormais jusqu’en 2027.

«Je suis enthousiasmé par les années qui viennent et ce qu’elles apporteront, j’espère que ce sera davantage de succès pour moi et le reste de l’équipe», déclare Pogacar, dans le communiqué d’UAE. «Nous sommes enchantés d’avoir Tadej avec nous pour les prochaines années. Tadej aide à transformer la façon dont les gens voient le cyclisme et le vélo aux Emirats arabes unis. Nous sommes très fiers de lui et de tout ce que lui et l’équipe réussissent», s’est félicité le président de l’équipe, Matar Suhail Al Yabhouni Al Dhaheri.