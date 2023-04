Cyclisme: Pogacar s’estime «chanceux» après «un accident fou»

Le cycliste, qui a subi des fractures au scaphoïde gauche et de l’os semi-lunaire de la main gauche, a été opéré dimanche en Belgique. «J’espère vous revoir tous très bientôt», a-t-il ajouté, sans autre précision sur la durée de sa convalescence.

Il se préoccupe également de la santé du Danois Mikkel Honoré, tombé avec lui à haute vitesse dimanche après 85 km de course et qui «a fait une chute bien plus dure que la mienne».