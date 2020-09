Au sommet du géant du Jura, où on s’est joué la victoire quasiment au sprint comme sur une vulgaire étape de plat, c’est encore une fois Tadej Pogacar qui a levé les bras. Il a repris quatre secondes à Roglic grâce aux bonifications et presque laissé une meilleure impression que son aîné! Après son triplé de la dernière Vuelta, le coureur d’UAE Team Emirates semble être le seul à pouvoir inquiéter son compatriote au général.

Bernal perd le Tour

Stupeur à 13 kilomètres du sommet, quand Nairo Quintana et, surtout, son compatriote Egan Bernal ont explosé en même temps. Le coureur Ineos, tenant du titre à Paris et furtivement à l’attaque la veille à Lyon, a sans doute vécu là la pire défaillance de sa jeune carrière. Le Colombien de 23 ans a été lâché, alors que c’est le sprinter (!) Wout Van Aert qui faisait le temps et que Roglic avait encore quatre coéquipiers avec lui. Bernal a passé la ligne avec sept minutes et 21 secondes de retard.