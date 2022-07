Cyclisme : Pogacar va attaquer dès la première montée

Lundi lors de la journée de repos, Tadej Pogacar a été clair: «Je dois saisir toutes les opportunités et attaquer dès que possible, sur chaque montée. Attaquer de près, de loin, je vais tout essayer. Car j’ai un retard conséquent à rattraper.» Le Slovène compte 2’ 22” de retard sur son rival danois, à la veille de trois journées dans les Pyrénées.

«Il y aura des d’occasions. En trois jours, il peut se passer beaucoup de choses. On commence tous à être fatigués, physiquement et mentalement», a souligné le vainqueur des deux dernières éditions.

Ne pas attendre le contre-la-montre

Et s’il n’arrive pas à finir cette fois sur la haute plus marche du podium à Paris, Tadej Pogacar se fera une raison. «Ce ne serait pas la fin du monde. J’ai déjà gagné deux fois et terminer deuxième, avec le maillot blanc (du meilleur jeune) en prime, c’est pas mal non plus», a-t-il assuré.