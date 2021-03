Football : Pogba envoie Manchester en quarts contre l’AC Milan

Le Français a soufflé la vedette à Zlatan Ibrahimovic, pour envoyer Manchester United en quarts de finale de la Ligue Europa d’un coup de patte décisif (1-0; aller 1-1), à peine entré sur le terrain après la pause, aux dépens de l’AC Milan, jeudi à San Siro.

Cette courte victoire suffit au bonheur des «Red Devils» après le nul à l’aller à Old Trafford (1-1). Un succès qui a pris corps dès la reprise, avec l’entrée en jeu du Français absent des terrains depuis le 6 février, et que n’a pas réussi à contester Milan, malgré l’entrée en jeu de Zlatan Ibrahimovic, lui aussi de retour de blessure, pour les 25 dernières minutes. A peine entré en jeu, Pogba a fait admirer sa technique et son sang froid pour envoyer sous la barre de Gianluigi Donnarumma un ballon qui traînait, le tout dans un angle fermé (49e).