Football – Pogba lance des chaussures véganes

Paul Pogba et ses chaussures, créées avec l’aide de la styliste Stella McCartney.

Paul Pogba (28 ans) ne cesse de clamer son amour du jeu et sa passion pour le style. «Je suis avant tout un footballeur, mais je m’intéresse énormément à la mode et au design. J’ai toujours voulu explorer davantage ce domaine.»

Le joueur de Manchester United a décidé de remédier à cela en créant ses propres chaussures de football en collaboration avec la créatrice Stella McCartney. La paire de crampons possède la particularité d’être végane et non genrée. Deux tendances très en vogue chez la nouvelle génération, sur lesquelles l’international français n’a pas hésité à surfer. Les souliers sont entièrement fabriqués à partir de matériaux et de composants naturels conformes aux normes véganes.