Football : Pogba renonce à l’opération, pas au Mondial

Le Français de la Juventus va utiliser la «thérapie conservatrice» pour se remettre plus rapidement et être sélectionnable pour la prochaine Coup du monde.

Le champion du monde français de 29 ans, cadre de l’équipe de France de Didier Deschamps, va se soumettre à une «thérapie conservatrice pendant cinq semaines», a indiqué mardi à l’AFP un porte-parole de la Juventus Turin, où Pogba est revenu cet été après six ans à Manchester United.

Blessé lors d’un entraînement

«Paul sera soumis à des soins qui lui permettront de revenir bientôt sur le terrain avec la Juventus et de disputer le Mondial», a également souligné dans la soirée l’entourage de son agente, Rafaela Pimenta.

Victime d’une «lésion du ménisque latéral» du genou droit, la «Pioche» a pris l’avis de plusieurs spécialistes sur les traitements possibles et notamment sur la nécessité ou non d’une intervention chirurgicale.

Seulement cinq semaines de pause

Selon la nature de l’opération, méniscectomie (retrait de la partie de ménisque endommagée) ou suture, la durée de son indisponibilité aurait pu varier entre deux et quatre mois environ, mettant en péril sa participation au Mondial au Qatar (21 novembre-18 décembre).

La «thérapie conservatrice» finalement choisie par le joueur et son club consiste à faire des soins sans recours à une opération. Elle comportera, selon la Gazzetta dello Sport, «trois semaines entre gymnase, piscine et kiné, et les deux dernières sur le terrain pour effectuer un travail athlétique différencié».