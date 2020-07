Pogba s'affiche avec une coupe «Black Lives Matter»

Rédiger un nouveau commentaire

maintenant le football, censé représenter la paix à travers le monde, prend des tournures politiques. A quoi bon s'agenouiller avant chaque match de premier league et faire des coupes de cheveux spéciales blm ?! Gardez votre politique dans le vestiaire, le terrain est un endroit NEUTRE.

a de par 05.07.2020 à 06:25

Comme d' habitude il ne brille pas sur le terrain...alors il se signale comme il peut..Le joueur le plus surpayé et le plus gros flop de Manchester.Vivement sa retraite.Il fait de la récupération au contraire de ce qu' il fait sur le terrain de foot