Football - Pogba s’est fait voler sa médaille de champion du monde

Des bijoux appartenant à sa mère et la médaille

Paul Pogba a donné encore d’autres détails: «Il y avait les bijoux de ma mère à l’intérieur, ma médaille de la Coupe du monde… Ce qui m’a le plus effrayé, c’est que mes deux enfants étaient à la maison avec la nounou pendant l’incident. Elle a tout entendu, a appelé ma femme et la sécurité, puis s’est enfermée avec les garçons dans une pièce.» Les deux enfants de la famille Pogba sont âgés d’un et deux ans.