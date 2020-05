Actualisé 22.05.2020 à 08:44

Pogba s’offre un pied-à-terre à Miami

Le champion du monde français comptera David Beckham parmi ses célèbres voisins dans ce luxueux gratte-ciel floridien.

L’immeuble permet à ses locataires de rentrer à la maison en hélicoptère. One Thousand Museum

Comme bon nombre de rappeurs et de footballeurs européens, Paul Pogba aime passer ses vacances du côté de Miami. Le Français de Manchester United pourra désormais le faire en toute tranquillité. Le champion du monde 2018 a acheté un appartement dans le gratte-ciel «One Thousand Museum», comme David Beckham avant lui. Si le bien en lui-même et le montant de la transaction sont restés confidentiels, les images de promotion de l’immeuble permettent de se faire une idée.

Selon le site «Miami Condo Solution», les 83 logements du bâtiment coûtent entre 4,5 et 18,8 millions de dollars. 18 d’entre eux seraient encore sur le marché. Le «One Thousand Museum» a été dessiné par la célèbre architecte Zaha Hadid, décédée en 2016. Son oeuvre a été achevée trois ans après sa mort. L’immeuble est situé au 1000 Biscayne Boulevard et cumule à 215 mètres. Ce qui en fait l’un des plus grands de Miami.

Une piscine à 200 mètres de hauteur

Au-delà des appartements, qui offrent une vue imprenable sur la cité floridenne, le gratte-ciel met aussi à disposition des espaces communs dont la beauté est proportionnelle au prix de vente. On compte notamment une piscine située au 61e étage, un hall d’entrée discret un spa et un héliport. Toujours pratique pour rentrer à la maison en vitesse après une soirée et éviter le trafic du centre-ville.