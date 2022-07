Genève : Poggia condamne à mort la prison de Champ-Dollon

La vétuste et surpeuplée prison de Champ-Dollon pourrait disparaître avant la fin de la décennie. Tel est le vœu du conseiller d’Etat chargé de la Sécurité, Mauro Poggia. Ce dernier envisage la construction d’au moins quatre nouveaux établissements, sur le site actuel du complexe pénitentiaire de Puplinge (GE). Le projet compterait une prison pour la détention préventive, une pour l’exécution des peines et deux dévolues aux femmes. Le tout offrirait ainsi 1120 places, soit 350 de plus qu’actuellement, a révélé le magistrat MCG dans une interview accordée à la télévision Léman Bleu et au quotidien «Le Temps».