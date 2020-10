Les quarantaines imposées aux Suisses revenant de l’étranger n’ont plus de raison d’être. Telle est l’opinion du conseiller d’Etat genevois chargé de la Santé, Mauro Poggia. Il l’a exprimée dimanche soir au 19:30 de la RTS: «Sur le plan sanitaire, ces quarantaines n’ont pas de bénéfice suffisant pour être maintenues. On n’a qu’une toute petite voire infime proportion de personnes mises en quarantaine (ndlr: au retour d’un voyage dans un pays déclaré à risque par l’Office fédéral de la santé publique) qui développent une maladie. Et pire encore, on se rend compte que souvent, ces régions à risque sont moins à risque que la région de Suisse d’où viennent ces personnes.»