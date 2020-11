«Le télétravail rend libre». Ce slogan, qui rappelle celui surplombant l’entrée des camps d’extermination nazis, a servi de base à un montage photo des plus douteux. Sur l’image publiée sur Facebook, on voit le conseiller d’Etat Mauro Poggia, le pouce levé devant la tristement célèbre voie ferrée d’accès à Auschwitz-Birkenau. Dans certains commentaires, le magistrat est en outre copieusement insulté.

Mis au courant par des connaissances durant le week-end, l’élu estime qu’il s’agit d’une «grave dérive du débat démocratique». Il est fermement décidé à porter plainte. «Une ligne rouge a été franchie, c’est indigne. Je souhaite que les auteurs soient identifiés et mis face à leurs responsabilités.» Une position soutenue par la Coordination intercommunautaire contre l’antisémitisme et la diffamation (CICAD). Johanne Gurfinkiel, son secrétaire général, se dit outré de voir un élu assimilé aux nazis. C’est une «banalisation inacceptable des atrocités commises par le IIIe Reich».

Il constate néanmoins que «la référence à la Shoah fait partie du cartable du complotiste et que l’antisémitisme ressurgit régulièrement en période de crise». Sur d’autres profils Facebook, on peut effectivement tomber sur des photos de représentants publics avec en arrière fond des symboles nazis tels que brassard et l’étendard rouges ou saluts hitlériens. L’avocat Nicolas Capt «constate effectivement une certain effet cocote minute depuis le début de la crise sanitaire. L es interventions en ligne constituent une forme, problématique, d’exutoire.»