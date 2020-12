De nombreux milieux encore dans l’expectative

«C’est la seule décision – celle portant sur la police – qui a été prise aujourd’hui concernant les mesures Covid», a annoncé tout de go Mauro Poggia durant le point presse. Aucune autre mesure n’a été communiquée ce jour. Pourtant, ils sont encore nombreux les secteurs qui ne savent pas de quoi demain sera fait. Quid d’un assouplissement en matière d’activités sportives, de célébrations religieuses ou des représentations dans des salles de spectacle, théâtre - on pense à tous les milieux culturels et artistiques ? Sans compter la question de savoir si une réunion de famille, au sens large, sera possible grâce à une augmentation de la capacité de rassemblement, aujourd’hui limitée à cinq personnes. Même la réouverture des bars et restaurants, annoncée pour le 10 décembre, est en sursis. «Nous sommes dans une situation faussement rassurante. Il ne s’agit pas de se réjouir outre mesure de l’amélioration des chiffres. La date du 10 décembre a été avancée au niveau romand. Mais nous prendrons une décision définitive la semaine prochaine et nous informerons les secteurs concernés mardi pour qu’ils puissent s’organiser», a informé Mauro Poggia. La conseillère d’Etat chargée des finances, Nathalie Fontanet, précise: «Aujourd’hui nous restons dans la perspective d’une réouverture, mais si la situation sanitaire ne le permet pas, nous sommes prêts et nous mettrons en place des plans d’aide pour les secteurs touchés».